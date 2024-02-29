الطفلة تاليا تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف»

أعربت الطفلة تاليا محمد عبدالمنعم، إحدى نماذج «قادرون باختلاف» عند سعادتها البالغة بالوقوف على مسرح الاحتفالية هذا العام: «السنة اللي فاتت، أنا كنت خايفة من المشاركة في الحفلة والوقوف على المسرح لأنّها كانت أول مرة لكن السنة دي اتعودت، وكلمت الرئيس السيسي وكنت مبسوطة جدا وطلبت منه طلب لأني متأكدة إن الرئيس هيوافق على كل طلباتنا».

احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة

وأضافت «عبدالمنعم» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية يارا مجدي، أنّ وقفتها على مسرح الحفل ومشاركتها به بكل ثقة، جاءت نتيجة حبها للرئيس السيسي «عارفة إنّه هيبقى مبسوط بيا وكنت عايزة أضحكه عشان كدة قولتله نكتة على المسرح».

اهتمام كبير من جانب الرئيس السيسي بفئة ذوي الهمم

وأشارت الإعلامية يارا مجدي، مقدمة برنامج هذا الصباح، أنّ هناك اهتماما كبيرا من جانب الرئيس السيسي بفئة ذوي الهمم من خلال احتفالية قادرون باختلاف كل عام وغيرها من الأحداث والفعاليات، معربة عن سعادتها البالغة بوجود هذه النماذج المُشرفة في المجتمع المصري: «بتدونا أمل أن كل واحد فينا محتاج يشتغل على نفسه أكثر، وزي ما الرئيس قال إحنا بنتعلم منكم ومن إنجازاتكم».