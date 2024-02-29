إزالة 103 حالات تعد على أراضي الدولة في حملات بالمنوفية 

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إزالة 103 حالات تعدٍ تنوعت بين إزالات لبناء دون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 التي انطلقت في 24 فبراير الجاري، جاء ذلك، وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ22.

استمرار إزالة التعديات

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية، لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون، تطبيقًا لنصوص القانون وحرصًا على حقوق الدولة.

مراحل الموجة الـ22

جدير بالذكر أنّ الموجة 22 لإزالة التعديات الزراعية جارِ تنفيذها على 3 مراحل متتالية، جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى في 16 فبراير الجاري، أما المرحلة الثانية بدأت في الفترة من 24 فبراير الجاري ومستمرة حتى 15 مارس المقبل، والثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس وحتى 12 أبريل المقبل.