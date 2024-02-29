فرص عمل بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه.. رابط التقديم والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، توافر فرص عمل في يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات الخاصة، من خلال مبادرة توظيف مصر.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض التفاصيل عن فرص العمل الشاغرة في اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الخاصة، وموعده والعنوان وهو ما نعرضه في السطور التالية.

فرص عمل

العنوان: القرية الزكية - أكتوبر.

الموعد: يوم الأحد 3 مارس 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.

وتطلب الشركة شغل الوظائف الآتية:

1. موظف Call center agents

مكان العمل: الجيزة - أكتوبر

متطلبات وشروط الوظيفة

خريجين (مؤهل عالي)

ذكور وإناث

الحد الأقصى للسن 35 سنة

جيد حتى ممتاز فى اللغة الإنجليزية

المميزات والحقوق

الراتب يصل 12 ألف جنيه

عدد ساعات العمل 8 ساعات

يومان إجازة في الأسبوع

تأمين إجتماعي

تأمين طبي خاص

يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد.

العنوان: القرية الزكية- أكتوبر، مبنى أكسيد يوم الأحد 3 مارس 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.