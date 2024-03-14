دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024.. «اللهم اغسلني فيه من الذنوب»

يكثر المسلمون من العبادات والطاعات في أيام شهر رمضان المبارك، خاصة الإكثار من ترديد الدعاء كل يوم، منه دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا اليوم، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024

ولا توجد صيغة ثابتة في دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوفي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

أدعية مستحبة رابع يوم رمضان 2024

ويردد البعض في أدعية مستحبة رابع يوم رمضان 2024 التالي:

اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لى جُرْمي فيهِ يا اِلـهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُْمجْرِمينَ

اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ.

اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.

دعاء اليوم الرابع من رمضان

ويقول البعض في دعاء اليوم الرابع من رمضان الصيغ التالية:

اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك، وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ

اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ.

اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

أعمال مستحبة رابع يوم رمضان 2024

ومن بين الأعمال المستحبة في رابع يوم رمضان 2024، وطوال أيام الشهر المبارك بخلاف الصيام، أداء الصلوات في مواقيتها وتلاوة القرآن الكريم، والتصدق، والإكثار من العبادات والطاعات، من بينها الدعاء، خاصة وأنه عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.