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توابع تراجع الدولار بالسوق الموازية.. تفاصيل انخفاض أسعار 23 سلعة اليوم

كتب:

وليد عبد السلام
04:48 م | الخميس 29 فبراير 2024
تراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية

تراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية

تواصل أسعار السلع الغذائية التراجع في الأسواق، بعد انخفاض الدولار في السوق الموازية بأكثر من 30% من قيمته، متأثرًا بالإعلان عن تفاصيل صفقة تطوير رأس الحكمة، أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات.

أسعار السلع اليوم

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار السلع المتراجعة اليوم الخميس 29-2-2024 في الأسواق، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري. 

- تراجع سعرالأرز اليوم بنحو 0.34%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 35.68 جنيه.

- تراجع سعر الأرز السائب اليوم بنحو 1.07%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 32.33 جنيه.

- تراجع سعر الجبن الأبيض بنحو 0.49%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 136.56 جنيه.

- تراجع سعر الجبنة الرومي بنحو 0.14%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 254.52 جنيه.

- تراجع سعر اللبن السائب اليوم بنحو 0.31%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.55 جنيه.

- تراجع سعر المسلى الصناعي بنحو 3.84%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 103.82 جنيه.

- تراجع سعر المسلى البلدي بنحو 2.12%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 296.74 جنيه.

- تراجع سعرالجبنة الشيدر بنحو 3.12%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 241.07 جنيه.

- تراجع سعر حديد عز اليوم بنحو 0.49%، ليسجل متوسط سعر الطن 53.295 ألف جنيه.

- تراجع سعر الأسمنت الرمادي اليوم بنحو 2.11%، ليسجل متوسط سعر الطن 2319 جنيه.

- تراجع سعر البطاطس اليوم بنحو 1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 15 جنيهاً.

- تراجع سعر الليمون البلدي اليوم بنحو 2.1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 23.79 جنيه.

- تراجع سعر البامية اليوم بنحو 1.54%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 39.6 جنيه.

- تراجع سعر الملوخية اليوم بنحو 3.75%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 16.16 جنيه.

- تراجع سعر الكرفس اليوم بنحو 2.57%، ليسجل متوسط سعر الـ100 حزمة 264.88 جنيه.

- تراجع سعر القلقاس اليوم بنحو 0.59%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 23.64 جنيه.

- تراجع سعر القرنبيط اليوم بنحو 0.53%، ليسجل متوسط سعر الواحدة 18.85 جنيه. 

- تراجع سعر الفلفل الرومي اليوم بنحو 1.44%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 15.79 جنيه. 

- تراجع سعر الخيار الصوب اليوم بنحو 0.28%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.29 جنيه. 

- تراجع سعر البنجر اليوم بنحو 1.36%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 13.83 جنيه. 

- تراجع سعر البصل الأخضر اليوم بنحو 1.35%، ليسجل متوسط سعر الحزمة الواحدة 2.7 جنيه. 

- تراجع سعر البسلة اليوم بنحو 0.52%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.94 جنيه.

- تراجع سعر الباذنجان اليوم بنحو 0.96%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 12.4 جنيه. 

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