توابع تراجع الدولار بالسوق الموازية.. تفاصيل انخفاض أسعار 23 سلعة اليوم

تواصل أسعار السلع الغذائية التراجع في الأسواق، بعد انخفاض الدولار في السوق الموازية بأكثر من 30% من قيمته، متأثرًا بالإعلان عن تفاصيل صفقة تطوير رأس الحكمة، أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات.

أسعار السلع اليوم

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار السلع المتراجعة اليوم الخميس 29-2-2024 في الأسواق، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

- تراجع سعرالأرز اليوم بنحو 0.34%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 35.68 جنيه.

- تراجع سعر الأرز السائب اليوم بنحو 1.07%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 32.33 جنيه.

- تراجع سعر الجبن الأبيض بنحو 0.49%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 136.56 جنيه.

- تراجع سعر الجبنة الرومي بنحو 0.14%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 254.52 جنيه.

- تراجع سعر اللبن السائب اليوم بنحو 0.31%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.55 جنيه.

- تراجع سعر المسلى الصناعي بنحو 3.84%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 103.82 جنيه.

- تراجع سعر المسلى البلدي بنحو 2.12%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 296.74 جنيه.

- تراجع سعرالجبنة الشيدر بنحو 3.12%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 241.07 جنيه.

- تراجع سعر حديد عز اليوم بنحو 0.49%، ليسجل متوسط سعر الطن 53.295 ألف جنيه.

- تراجع سعر الأسمنت الرمادي اليوم بنحو 2.11%، ليسجل متوسط سعر الطن 2319 جنيه.

- تراجع سعر البطاطس اليوم بنحو 1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 15 جنيهاً.

- تراجع سعر الليمون البلدي اليوم بنحو 2.1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 23.79 جنيه.

- تراجع سعر البامية اليوم بنحو 1.54%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 39.6 جنيه.

- تراجع سعر الملوخية اليوم بنحو 3.75%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 16.16 جنيه.

- تراجع سعر الكرفس اليوم بنحو 2.57%، ليسجل متوسط سعر الـ100 حزمة 264.88 جنيه.

- تراجع سعر القلقاس اليوم بنحو 0.59%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 23.64 جنيه.

- تراجع سعر القرنبيط اليوم بنحو 0.53%، ليسجل متوسط سعر الواحدة 18.85 جنيه.

- تراجع سعر الفلفل الرومي اليوم بنحو 1.44%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 15.79 جنيه.

- تراجع سعر الخيار الصوب اليوم بنحو 0.28%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.29 جنيه.

- تراجع سعر البنجر اليوم بنحو 1.36%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 13.83 جنيه.

- تراجع سعر البصل الأخضر اليوم بنحو 1.35%، ليسجل متوسط سعر الحزمة الواحدة 2.7 جنيه.

- تراجع سعر البسلة اليوم بنحو 0.52%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.94 جنيه.

- تراجع سعر الباذنجان اليوم بنحو 0.96%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 12.4 جنيه.