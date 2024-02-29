الرئاسة الفلطسينية تدين قرار إسرائيل بمصادرة مئات الأفدنة من أراضي القدس

أعلنت الرئاسة الفلطسينية إدانتها لقرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مئات الأفدنة من أراضي القدس الشمالية المحتلة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الرئاسة إلى أن إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية شرق القدس، هو استمرار لمخططها في عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.

وتابعت: «لا سلام مع بقاء مستوطنة واحدة على أراضينا، الحكومة الإسرائيلية تواصل سياستها الهادفة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر استمرار مصادرة الأراضي».