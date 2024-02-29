حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفية من اللغة الأجنبية الثانية بامتحانات المصريين في الخارج، والمقرر عقدها يوم السبت 25 من مايو المقبل، معلنًة إجراءات وشروط التقدم للامتحانات بالخارج في النشرة الصادرة عن الوزارة عبر موقعها الرسمي.

حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية للطلاب بالخارج

وأوضحت وزارة التعليم عبر موقعها حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي، في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، والمقرر عقدها في 25 مايو المقبل، وهي:

- الطلاب المصريون الذين كانوا يدرسون في دول لا تُدرس فيها اللغة الأجنبية الثانية من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية، بشرط أن يجتاز الطالب بنجاح الصف المُناظر للصف الأول الثانوي العام المصري في دولة لا تُدرس فيها لغة أجنبية ثانية وتقدم لأداء امتحانات الطلاب المصريون بالخارج.

- الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة «الإعاقة الذهنية البسيطة، متلازمة داون، والشلل الدماغي، واضطراب طيف التوحد».

اللغات الأجنبية للطلاب المصريين في الخارج

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي، مواد امتحانات النقل للصف الأول والثاني الثانوي مُبينة المواد المضافة وغير المضافة للمجموع بما في ذلك اللغات الأجنبية المسموح للطلاب في الخارج أداء الامتحان فيها، إذ يُشترط أن يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغتين «الإنجليزية، الفرنسية» كلغة أجنبية أولى.

ونوهت الوزارة بأنه في حالة إذا كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى، فإن الطالب يؤدي امتحان اللغة الأجنبية الثانية في واحده من هذه اللغات « فرنسية، المانية، إيطالية ، إسبانية»، مبينة أنه إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية، فإن الطالب يؤدي امتحان اللغة الأجنبية الثانية في اللغة الإنجليزية.