تراجع جديد لأسعار الدولار في السوق الموازية.. خبير: سيصل لـ45 جنيها

منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى اليوم تلقى سعر الدولار في السوق الموازية، الكثير من الضربات الموجعة التي أنهت على ارتفاعاته وسيطرته.

انهيارات مستمرة للدولار في السوق الموازية

وتراجعت أسعار الدولار في السوق الموازية خلال أسبوع واحد بحوالي 13 جنيها خلال أسبوع واحد، وتتجه أسعار الدولار لتحقق خسائر جديدة اليوم، حيث لم تتوقف انهياراته في السوق الموازية، ومن المقرر أن يصل سعر الدولار إلى 45 جنيها.

وقال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن كمية الدولارات التي ستدخل إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، نظرا للعديد من الاستثمارات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة السيولة الدولارية في السوق المصرية، وتوفير العملة.

انهيارات جديدة ستصيب الدولار

وأضاف شادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وصل إلى 47 جنيها للدولار، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن منذ إعلان الدولة عن صفقة الحكومة بالشراكة مع دولة الإمارات لتطوير وتنمية رأس الحكمة، وتراجعت أسعار الدولار وانهارت في السوق السوداء، والتي تستهدف دخول 35 مليار دولار خلال الشهرين الحاليين.

وأوضح أن انخفاض الدولار بشكل كبير، جعل الكثير من المواطنين يتخلون عن الدولارات التي يمتلكونها، نظرا لانخفاضه الكبير، وهو ما سيسبب انخفاضا وانهيارا أكبر في سعره.