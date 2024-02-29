مسلسلك في رمضان حسب شهر ميلادك.. شوف هتتفرج على إيه

وجبات درامية دسمة تنتظر الجمهور على مدار شهر رمضان، أعمال متعددة الألوان تناسب الأذواق والشخصيات كافة، البعض يبحث عن الفكرة الهادفة ومناقشة القضايا الاجتماعية، وآخرون مهووسون بالتاريخ والغوص في أعماق فصوله، وعشاق الضحك والكوميديا لم تنسهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال الأعمال المسلسلات المقدمة عبر شاشاتها المختلفة ومنصة WATCH IT.

ونشرت منصة WATCH IT صورة تحتوي على بوسترات المسلسلات، المقرر عرضها خلال سباق دراما رمضان المقبل، تحت عنوان «مسلسلك في رمضان حسب شهر ميلادك»، ووجهت سؤالًا للمتابعين: «قولنا المسلسل اللي هتتفرج عليه في رمضان، على WATCH IT حسب شهر ميلادك؟».

مسلسلك في رمضان حسب شهر ميلادك

- مسلسل لحظة غضب شهر يناير، من بطولة الفنانة صبا مبارك.

- مسلسل الحشاشين في شهر فبراير، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

- مسلسل الكبير أوي 8 لمواليد شهر مارس، بطولة الفنان أحمد مكي.

- شهر أبريل مسلسلين، بيت الرفاعي، بطولة الفنان أمير كرارة، وسر إلهي، بطولة الفنانة روجينا.

- مسلسل إمبراطورية ميم في شهر مايو، من بطولة الفنان خالد النبوي.

- مسلسل صيد العقارب لمواليد شهر يونيو، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل المعلم في شهر يوليو

- مسلسل المعلم شهر يوليو، بطولة الفنان مصطفى شعبان.

- مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، يناسب شهر أغسطس.

- مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل مسار إجباري، لمواليد شهر سبتمبر، بطولة الفنان أحمد داش، وعصام عمر.

مسلسل فراولة، بطولة الفنانة نيللي كريم، ومسلسل بدون سابق إنذار، لمواليد شهر أكتوبر، بطولة الفنان آسر ياسين.

مليحة وعتبات البهجة

- مسلسل مليحة بطولة الفنان دياب، ومسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان يحيى الفخراني، يناسب مواليد شهر نوفمبر.

- مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل بابا جه، بطولة الفنان أكرم حسني، لمواليد شهر ديسمبر.