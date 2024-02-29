تعرف على الحد الأدنى لمرتبات شهر مارس حسب الدرجات الوظيفية

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على الزيادات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الحكومية والاقتصادية، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، لتضاف الى مرتباتهم بداية من مرتب شهر مارس 2024.

الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية

«الوطن» تستعرض قيمة الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف يعمل في دولاب الحكومة والجهاز الإداري للدولة، بداية من الموظف على الدرجة الممتازة وانتهاء إلى موظف الدرجة السادسة، حتى يستطيع كل موظف أن يعرف الحد الأدنى لمرتب شهر مارس 2024، وهي على النحو التالي:

- الدرجة الممتازة: 12 ألف جنيه

- الدرجة العالية: 10 آلاف جنيه

- درجة المدير العام: 9 آلاف جنيه

- الدرجة الأولى: 7500 جنيه

- الدرجة الثانية: 7 آلاف جنيه

-الدرجة الثالثة: 6750 جنيها

- الدرجة الرابعة: 6500 جنيها

-الدرجة الخامسة: 6250 جنيها

- الدرجة السادسة :6 آلاف جنيه

صرف حافز تكميلي مع مرتبات شهر مارس

جدير بالذكر أن مشروع القرار نص على أنه اعتبارا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس المقبل يستحق الموظف العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجورالمنصوص سابقا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.