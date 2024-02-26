شركة المياه تنظم حملات لتوعية طلاب المدارس بترشيد الاستهلاك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تنظيم حملات توعية بمدرسة الفردوس الابتدائية لترسيخ المفاهيم التوعوية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة منذ الصغر، وتطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة لتحقيق الأمن المائي المستدام، وإيمانا بأهمية توعية النشء بأهمية المياه وترشيد استهلاكها والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

التصدي لأي مظهر من مظاهر إهدار المياه

وأشارت القابضة في بيان إلى أن الحملة تضمنت مسرح عرائس عن قصة سلمى ولعبة السلم والثعبان وتكوين فريقي المياه والصرف الصحي، وتم تعريفها بمهامهم في التعامل مع تسريب المياه أو طفح الصرف وكيفية عمل شكاوى ودورهم في التصدي لأي مظهر من مظاهر إهدار المياه في المدرسة، عمل ورشة ارسم ولون عن سلوكيات التعامل مع المياه، ولعبة تجميع بازل.

تسجيل شكاوى المدرسين

وقالت القابضة إنه تم عمل توعية مرئية عن طريق عرض حلقة ترشيد المياه، وتم تسجيل شكاوى المدرسين، كما تم توزيع برشور توعية، موضحا بها أرقام الشكاوى والاستفسارات والتظلمات.

تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه

من جانبة أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الأطفال يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية وهذه مسؤولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.