تعيينات شركة المياه.. موعد ومكان اختبارات المتقدمين للوظائف (قائمة بالأسماء)

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف «فني حاسبات - محام - فني سلامة وصحة مهنية - فني تشغيل»، وذلك للمستوفيين شروط إعلان الشركة رقم 3 لسنة 2023.

موعد إجراء الاختبارات لوظيفة فني حاسبات

وأوضحت الشركة أن موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة فني حاسبات، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمقر نادي شركة مياه الشرب بالقاهرة الكائن 9 شارع الفردوس.

موعد إجراء الاختبارات لوظيفة محام

أما موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة محام، سيكون يوم السبت الموافق 9 مارس، الساعة العاشرة صباحا بمقر نادي شركة مياه الشرب بالقاهرة.

موعد إجراء الاختبارات لوظيفة فني سلامة وصحة مهنية

والمتقدمين لوظيفة فني سلامة وصحة مهنية، سيكون موعد إجراء الاختبار التحريري لهم، يوم الخميس 7 مارس، أما المتقدمين لوظيفة فني تشغيل، اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 مارس.

الشروط المطلوبة للتقدم لشغل وظائف 2023

أوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، وهي:

- أن يكون المتقدم مقيم بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز).

- أن يجتاز الاختبارات الفنية التي تحددها الشركة.

- أن يجتاز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

- أن يقبل العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة لمختلف الوظائف.

- لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات.