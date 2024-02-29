4 مراحل يمر بها الوالدان عند إصابة ابنهما بمرض خطير.. قصة مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك الفنان آسر ياسين في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد دور البطولة في مسلسل «بدون سابق إنذار»، والذي تدور أحداثه على مدار 15 حلقة في إطار تشويقي، حول قصة زوجين ينتظران مولودهما الأول، وبعد ميلاده وإتمامه عامه السادس يتفاجآن بإصابة بمرض السرطان، ما يُمثل عليهما عبئًا ثقيلًا، قبل أن يتجاوزا هذه المرحلة ويبدآن في التعامل معه بشكل صحيح.. فما هي المراحل التي يمر بها الوالدان عند إصابة نجلهما بمرض خطير؟ وكيف يوفران الدعم الكافي له؟

4 مراحل يمر بها الوالدان عند إصابة ابنهما بمرض خطير

أوضحت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه عند إصابة أحد الأبناء بـ مرض خطير، يمر الوالدان بأربع مراحل مختلفة ومتوالية حتى يصلا أخيرًا إلى درجة يتمكنا معها من تقديم الدعم الكافي لابنهما ومساعدته في تجاوز أزمته.

وبحسب حديث «صفاء» لـ«الوطن»، فإن المرحلة الأولى التي يمر بها الوالدان عند إصابة ابنهما بمرض خطير هي مرحلة الإنكار، وهي عبارة عن عدم تصديق العقل لهذه الأزمة التي حلت بهما، ومع الوقت يبدأ عقلهما في دخول مرحلة أخرى وهي التفاوض، ويبدأ العقل خلاله في طرح أسئلة شبه استنكارية لوقوع هذه الأزمة.

مرحلتا الحزن والقبول

بعد هذه الفترة يدخل كل من الأب والأم في مرحلة أخرى وهي مرحلة الحزن، وهي نتيجة التسليم للأمر الواقع، مع الكف عن طرح الأسئلة، وترك الحزن ليسيطر على قلوبهما، ومن ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهي التقبُل، وهي قبول الأمر الواقع بشيء من الرضا والتسليم الكامل لإرادة الله، وهي تعتبر بداية مرحلة التعافي والتعامل الصحيح مع الأزمة؛ إذ يبدآن بعدها في التفكير المنطقي المؤمن لأخذ خطوات عملية من شأنها دعم الصحية النفسية والجسدية للابن المُصاب.

ومن الخطوات العملية الصحيحة التي يمكن للوالدين اتخاذها للتعامل مع ابنهما المريض ودعمه نفسيًا للتخفيف من حدة المرض، حسب توضيح «صفاء»، هي التعامل مع المرض على أنه ابتلاء من عند الله، ويحتاج منهم جميعًا الصبر والشكر، وإقناع الابن أن اختيار الله له ليبتليه بهذا المرض لهو دليل على تميزه الشديد، وأن الله يعلم مدى قوته التي ستمكنه من تحمل هذا الابتلاء بل وتجاوزه.

الاستعانة بالنماذج الإيجابية لمحاربي السرطان

من المفيد أيضًا للابن في هذه الحالة أن يقص عليه والداه حكايات نماذج إيجابية لمحاربي السرطان، لا سيما من الأطفال، إلى جانب تعزيز مشاعر الشكر والامتنان لديه لكل ما لديه من نِعم، فضلًا عن أهمية مساعدته على الاندماج في المجتمع والتعامل كباقي أقرانه من الأطفال، لطالما لا توجد خطورة على صحته.

متابعة مسلسل «بدون سابق إنذار»

ويمكن لكل عشاق دراما رمضان مشاهدة حلقات مسلسل «بدون سابق إنذار» مجانًا مع بداية الشهر الكريم من خلال متابعة شبكة قنوات «DMC»، وفي حال عدم التمكن من روؤية الحلقة في موعدها المحدد، يمكن مشاهدها عبر منصة «watch it» الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.