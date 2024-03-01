حسين هريدي: مصر تقف مع الدولة السودانية ضد التدخلات الخارجية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الفريق عبدالفتاح البرهان جاء إلى مصر من طرابلس غرب ليبيا، وكان هناك حديث أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعمل على بلورة مبادرة تجمع من خلالها كل من فريق أول البرهان مع الفريق حميدتي.

وأضاف هريدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «وفعلًا الفريق حميدتي كان في زيارة إلى طرابلس اليوم وغادرها، فكانت المباحثات فى القمة المصرية السودانية فى القاهرة فرصة لإطلاع مصر على نتائج المباحثات التى أجراها الفريق البرهان فى ليبيا».

وتابع: «ومن ناحية أخرى، فإن القمة أتاحت الفرصة للحديث عن آخر التطورات والوضع الميداني فى السودان على ضوء المعارك هنا وهناك فى الخرطوم ومناطق أخرى فى السودان».

وأكمل هريدي: «مصر أعادت التأكيد على مبادئها، والتي كانت سبق وأعلنت عنها منذ اندلاع العمليات العسكرية في أبريل 2023 وأنها تقف مع الدولة السودانية ضد التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، وأنها تؤمن أنه لا حل عسكريا للأزمة الخانقة في الأزمة السياسية، وهذه المواجهة العسكرية حيث نقترب من عام».

وقال: «هذه القمة تأتي في إطار المبادرة المصرية والتي سبقت وطرحتها مصر فى يوليو الماضي، عندما دعت إلى عقد قمة لدول الجوار، وتم عقدها في القاهرة، ثم نتج عنها تشكيل آلية وزارية تتكون من وزراء خارجية هذه الدول لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».