معلومات عن خطيب نور إيهاب بعد حديثها عنه في كواليس مسلسل صدفة.. «اسمه على اسمها»

«أجمل صدفة في حياتي».. بهذه الكلمات وصفت الفنانة نور إيهاب خطيبها نور بدر، خلال ظهورها في مقطع فيديو عبر ميزة «reel»، نشرته الصفحة الرسمية لقناة «cbc drama»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».. فمن هو نور بدر خطيب الفنانة نور إيهاب؟

معلومات عن الفنان نور بدر

نستعرض في السطور التالية عدة معلومات عن الفنان نور بدر، خطيب الفنانة نور إيهاب، وفقًا لِما ورد على موقع «سينما كوم»، وعبر حساباته الشخصية المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، منها:

ممثل مصري، من مواليد 13 نوفمبر 1993.

درس في الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

شارك في عدة أعمال درامية، منها مسلسل «أزي الصحة» عام 2017، ومسلسل «رسايل»، ومسلسل «أبو عمر المصري» عام 2018، ومسلسل «إلا أنا».

جمعته علاقة حب بالفنانة نور إيهاب منذ فترة، وكانا يظهران سويًا في الكثير من المناسبات.

شهدت أحداث مسلسل «إلا أنا» تقدم الفنان نور بدر لخطبة الفنانة نور إيهاب، وهو ما تحقق في الواقع في مشهد مهيب بعد أن تمت خطبتهما في 20 ديسمبر 2022.

أحداث مسلسل «صدفة»

وتشارك الفنانة نور إيهاب في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل «صدفة»، التي تجسد دور البطولة به الفنانة ريهام حجاج، وتدور أحداثه ضمن حول مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من المشكلات في حياتها، وتشعر أنها بلا هدف، بحسب ما كشفه البرومو التشويقي للمسلسل، الذي نشرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».