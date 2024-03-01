دورات تدريبية لتوعية عاملي مستشفى الكهرباء بأهمية الوقاية من الأمراض

نظمت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، دورات تدريبية وتوعوية لكل العاملين بشركة الخدمات الطبية عن أهمية الوقاية من الأمراض، والاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية، حرصًا على تقليل التكاليف الصحية وزيادة الإنتاج والكفاءة في العمل.

164 مشاركا في الدورات التدريبية

وذكرت شركة الخدمات الطبية أنّ الدورات التدريبية شارك فيها 164 شخصًا من العاملين بالقطاع الإداري بهذه الشركات، ولاقت استحسان الحاضرين، وجاء في استطلاعات الرأي التي طالبت بتكرارها.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية، تنظيم قافلة طبية في دمياط خلال يومي 5 و6 مارس الحالي، منوهًا بالكشف على العاملين وأسرهم والمواطنين مجموعة من الاستشاريين في مستشفى دار الشفاء بدمياط، بالتعاون مع أكبر المستشفيات المتخصصة.

تيسير الحصول على التحويلات والموافقات

وناقش رئيس الشركة مع وفد من أعضاء النقابة العامة للعاملين بالمرافق بعض المشكلات التي يعاني منها العاملون المتعلقة بالخدمة الطبية في مقدمتها مناقشة مقترح، يتضمن إتاحة التحويلات الطبية من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة الـ11 مساء عبر «واتساب»؛ لضمان تيسير الحصول على التحويلات والموافقات اللازمة للعاملين، والتخفيف على الزملاء العاملين بالشركات.