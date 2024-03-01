ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة اليوم.. والعظمى في القاهرة 30

يسود اليوم الجمعة الموافق 1 مارس، طقس حار نهارًا على معظم الأنحاء بارد ليلًا، إذ من المتوقع أنّ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 30 درجة، وأشارت الأرصاد إلى أنّ اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة وما سجلته العظمى والصغرى على المدن والمحافظات اليوم، مشيرة إلى أنه سرعان ما تتبدل الأحوال غدًا، لتعود حول المعدلات الطبيعة.

ويسود اليوم طقس حار نهارا علي معظم الأنحاء، وتنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة الصحراء الغربية وشمال الصعيد، كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتأتي درجات الحرارة، وفق بيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة العظمى 30 والصغرى 17

العاصمة الإدارية العظمى 30 الصغرى 17

6 أكتوبر العظمى 30 الصغرى 16

بنها العظمى 29 الصغرى 17

دمنهور العظمى 29 الصغرى 17

وادي النطرون العظمى 29 الصغرى 16

كفر الشيخ العظمى 28 الصغرى 16

المنصوره العظمى 29 الصغرى 17

الزقازيق العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم العظمى العظمى 28 الصغرى 16

دمياط العظمى 29 الصغرى 15

بورسعيد العظمى 29 الصغرى 16

الإسماعيلية العظمى 30 الصغرى 14

السويس العظمى 29 الصغرى 15

العريش العظمى 27 الصغرى 14

رفح العظمى 26 الصغرى 15

رأس سدر 26 الصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 28 الصغرى 17

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 14

العلمين العظمى 26 الصغرى 14

مطروح العظمى 25 الصغرى 12

السلوم العظمى 24 الصغرى 11

مرسى مطروح العظمى 25 الصغرى 12

سيوة العظمى 24 الصغرى 11

راس غارب العظمى 29 الصغرى 14

الغردقه العظمى 28 الصغرى 15

سفاجا العظمى 29 الصغرى 15

مرسى علم العظمى 29 الصغرى 15

شلاتين العظمى 25 الصغرى 17

حلايب العظمى 24 الصغرى 17

أبو رماد العظمى 26 الصغرى 16

رأس حدربة العظمى 29 الصغرى 15

بني سويف العظمى 29 الصغرى 12

أسيوط العظمى 30 الصغرى 11

سوهاج العظمى 30الصغرى 14

قنا العظمى 31 الصغرى 14

قنا العظمى 31 الصغرى 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 16

الوادي الجديد 32 13

أبو سمبل 31 14