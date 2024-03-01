3 مسلسلات تناقش الخلافات الزوجية في دراما رمضان.. أبرزها لحظة غضب

ألقت بعض المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، الضوء على الخلافات والمشكلات الزوجية، باعتبارها من أهم القضايا الاجتماعية التي تهدد استقرار وأمن الأسرة، وتعددت قضايا الخلافات الزوجية ما بين الخيانة بين الزوجين، وتحكم وسيطرة أحد الأطراف، فضلًا عن مناقشة كيفية مواجهة تلك المشكلات، ونستعرض 3 مسلسلات تناقش الخلافات الزوجية خلال الشهر الكريم.

مسلسل سر إلهي

تبرز الخلافات الزوجية في مسلسل سر إلهي، من خلال خيانة زوج البطلة روجينا، الذي يُجسده الفنان محمد ثروت، مع أعز صديقاتها، وتتطور أحداث وصراعات المسلسل بقرار البطلة في الانتقام ممن أذوها، سواء كان زوجها أو أشقائها الذين سرقوا ميراثها، وكذلك تقرر الانتقام ممن تسبب في اتهامها بالقتل ودخولها السجن.

يتكون مسلسل سر إلهي من 15 حلقة، ويشارك روجينا في البطولة، عدد من الفنانين منهم: صلاح عبدالله ومحمد ثروت، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل بابا جه

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي خفيف، يبرز علاقة البطل الذي يجسده الفنان أكرم حسن بزوجته الفنانة نسرين أمين، من خلال إلقاء الضوء على المشكلات والعقبات التي هددت استقرار وأمن الأسرة، منها تداعيات أزمة كورونا، كما يتناول المسلسل علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات.

يتكون مسلسل بابا جه من 15 حلقة، يشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمد أوتاكا، محمود البزاوي، فريال يوسف، الطفلة حور أحمد، والمسلسل من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.

مسلسل لحظة غضب

تظهر الخلافات الأسرية في مسلسل لحظة غضب خلال معاناة الطباخة يمنى من سيطرة زوجها وتحكمه المبالغ في أمور حياتها، إذ تحولت معاملته من اللطف الشديد في بداية زواجهما إلى التحكم والسيطرة والمعاملة السيئة، ما هدد حياتهما الزوجية بالانهيار، وتتوالى أحداث المسلسل حتى يختفي الزوج شريف في ظروف غامضة، ويبدأ أبطال المسلسل عملية البحث عنه بالعديد من الطرق، منها فتح المندل.

تخوض الفنانة صبا مبارك بطولة مسلسل لحظة غضب، ويشاركها عدد من الفنانين منهم محمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج ومحمد عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.