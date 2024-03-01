بدء التسجيل في «عمومية الصحفيين» لاعتماد الميزانيات والموازنة التقديرية

بدأ منذ قليل، التسجيل في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي تعقد اليوم، لمناقشة الميزانيات والموازنة التقديرية للنقابة، بعد دعوة المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح اليوم.

الجمعية العمومية للصحفيين

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى ( 50% + 1 ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 2024/3/15 بنسبة حضور 25%.

أوضحت «الصحفيين» أنه إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76) لسنة 1970 يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 2022/12/31،

وكذلك للسنة المنتهية في 2023/12/31 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

4 - ما يستجد من أعمال.