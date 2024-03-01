البلشي يسجل في عمومية الصحفيين لاعتماد الحساب الختامي للعامين الماضيين

سجل خالد البلشي نقيب الصحفيين، اليوم في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادا للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة حال اكتمال النصاب القانوني بحضور 50% بالإضافة إلى 1.

الجمعية العمومية للصحفيين

تعقد نقابة الصحفيين اليوم، الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024، يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.

جدول أعمال الجمعية العمومية

ويتضمن جدول الاجتماع العادي للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024، ودعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي في تمام الساعة الـ10 صباح اليوم.