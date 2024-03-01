«المالية»: نسعى لإنشاء نظام ضريبي عالمي لتعزيز الاستثمار في الخدمات الأساسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين في دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة؛ استهدافًا لإنشاء نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحة والبنية التحتية، موضحًا أننا نرحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي برئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن.

إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية

وأضاف الوزير، في جلسة «الضرائب الدولية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورًا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.

السياسات الضريبية تلعب دورا أساسيا في الأمن الاقتصادي للحكومات

أشار الوزير، إلى أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في معالجة التفاوت في الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادي للحكومات على نحو يسهم في خلق مجتمع أكثر إنصافًا، موضحا أن التحديات الاقتصادية العالمية فرضت حالة اضطراب في اقتصادات الدول النامية، وبات ضروريًا أن نعمل معًا كمجتمع دولى للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.