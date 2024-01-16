«أزهرية السويس»: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الابتدائية والإعدادية

أدى طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في محافظة السويس، اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بدون شكاوى.

وأعلنت منطقة السويس الأزهرية، في بيان، أن اليوم الأول لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، انتهى بدون شكاوى.

وتابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، سير الامتحانات، بلجنة معهد الريان الابتدائي، للوقوف على انتظام سير الامتحانات على الوجه الأكمل.

امتحان الشهادة الابتدائية والإعدادية في السويس

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف)، بينما أدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية الامتحان اليوم في مادة الفقه.

توفير الجو المناسب للطلاب

وأكد رئيس منطقة السويس الأزهرية، على الملاحظين ضرورة التواجد مبكرًا لمتابعة مدى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب خلال أيام الامتحانات، ومراعاة ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها في الوقت المحدد.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مع وجود الموجهين داخل اللجان قبل بداية اللجنة بوقت كاف لمتابعة أعمال الامتحانات.