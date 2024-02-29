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دراما المتحدة

جامعة العريش تختتم دورة إعداد الكوادر التدريبية

كتب:

حسين إبراهيم
05:55 م | الخميس 29 فبراير 2024
جامعة العريش

جامعة العريش

اختتمت جامعة العريش بنجاح، دورة «تدريب المدربين» (TOT)، التي نظمها مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، في إطار التعاون المشترك مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، برعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش.

الدورة تحقق أهدافها المرجوة

ذكر الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في بيان، أن الدورة حققت أهدافها بنجاح، من خلال إعداد كوادر تدريبية متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة.

وأضاف «الدمرداش»، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، إيمانًا منها بأن ذلك يُسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

مجموعة متميزة من المدربين الأكفاء

شارك في الدورة مجموعة متميزة من المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، حيث تلقوا تدريبا مكثفا على مختلف مهارات وطرق التدريب والتقييم.

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