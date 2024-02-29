نائب محافظ شمال سيناء يودع نائب المفوض العام للأونروا في مطار العريش

ودع اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، ناتالي بوكلي نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا» في مطار العريش الدولي.

الوضع في غزة كارثي

وقالت نائب المفوض العام للأونروا، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وأن الحرب لابد أن تتوقف، مؤكدة أن خروج محطات الكهرباء عن الخدمة وانقطاع الكهرباء أدى إلى عدد من المشكلات في القطاع الصحي ومٌختلف القطاعات، حيث إن معظم الأجهزة الطبية مٌعطلة وخاصة أجهزة الرعايا الطبية، والأطباء لا يملكون سوى السماعة وخافض اللسان، وهناك عجز كبير في الأدوية.

توقف العملية التعليمية في غزة وتضرر المدارس

وأشارت إلى توقف العملية التعليمية بعد تضرر المدارس، مُعربة عن قلقها أن يمتد هذا الوضع إلى رفح، خاصة مع تلوث مياه الشرب وانقطاع الكهرباء.

بدوره طالب الخولي نائب محافظ شمال سيناء بتوضيح ما يحدث في قطاع غزة للرأي العام الدولي بالمستندات والصور، حتى يعرف العالم كله المأساة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وغادرت «بوكلي»، مطار العريش الدولي على متن طائرة خاصة حيث كان في وداعها اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، واللواء مصطفى محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وكانت «بوكلي» وصلت إلى محافظة شمال سيناء جوا عبر مطار العريش الدولي يوم الثلاثاء الماضي، حيث غادرت المحافظة إلى قطاع غزة في زيارة استمرت 3 أيام، عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء.