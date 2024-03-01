بدء رص طرق جديدة بوسط الشيخ زويد ورفح الدولي

تواصل الأجهزة التنفيذية في مدينتي الشيخ زويد ورفح، أعمال الرصف والتشييد وتركيب الأرصفة والبلدورات بشوارع المدينة الفرعية والرئيسية المؤدية إلى طريق رفح الدولي.

أكد مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان، أن عملية الرصف والتشييد تتواصل بشارع الكوثر، ومنطقة الميدان بالاتجاهات الأربع، وطريق رفح الرئيسي

تصميم الطريق الرئيسي بشكل حضاري

وذكر قسم الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد، أن طريق الميدان الكوثر، وطريق أبو طويلة، تم تصميمهما بشكل حضاري، حيث يتسع لأربع حارات، اثنين ذهاب، واثنين عودة، علاوة على الحارة الداخلية للشوارع، التي تكون أشبه بالموقف الصغير أمام المحال، بطول الطريق، وعرض 6 أمتار فقط.

وأضاف قسم الإدارة الهندسية، أن الطريق تم تصميه بعرض 11 مترا، على الحارة الواحدة، على أن يكون هناك اتساع يصل إلى 20 مترا، عرض بمنطقة أبو طوية، وصولا إلى معبر رفح، على الطريق الدولي العام

انتهاء 80% من تشييد الطرق الرئيسية

وذكر صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، أنه جرى الانتهاء من رصف وتشييد أكثر من 80 % من الطرق والشوارع الرئيسية، مٌتوقعا أن يتم الانتهاء من جميع المحاور قبل احتفالات 25 أبريل المقبل وأعياد سيناء.

وأضاف «أبو هولي»، أن مدينة الشيخ زويد، تشهد عمران وتنمية في مجال الطرق والبناء، واستكمال المرافق، خطوط كهرباء أرضية، ومواسير وغرف الصرف، ومواسير المياه القادمة من المرفق محطات التحلية، علاوة على خطوط الهاتف والفايبر بالمدينة والقرى الجنوبية.