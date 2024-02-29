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رفع نصف طن قمامة خلال حملة نظافة مكبرة في الشيخ زويد

كتب:

حسين إبراهيم
01:33 م | الخميس 29 فبراير 2024
نظافة شوارع الشيخ زويد

نظافة شوارع الشيخ زويد

شن مجلس مدينة الشيخ زويد، حملة نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية بوسط مدينة الشيخ زويد، أسفرت عن رفع نحو نصف طن قمامة من منطقة سوق الثلاثاء.

وقال مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان، إنّ حملة مكبرة من قسم النظافة والتجميل وسكرتارية المجلس، عملت على مدار اليوم، على رفع القمامة من مخلفات سوق الثلاثاء، بعد انتهاء فترة السوق.

رفع مخلفات سوق الثلاثاء في الشيخ زويد

وأشار مجلس المدينة، إلى رفع الأوراق ومخلفات البضائع التي كانت تغطي منطقة المسجد، وسور مركز الشباب والعهد الأزهري بوسط السوق.

بدوره، أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، أنه يمر يوميًا على شوارع المدينة الداخلية، للاطلاع على حملات النظافة التي تتم بالشوارع وطرقات المدينة.

تحذير من إلقاء القمامة على الطرق

وأضاف أنه جرى استقدام لودر المجلس، لحمل أكوام الرمال وآثار عملية وضع مواسير الصرف الصحي، والإنشاءات التي تتم في المدينة، محذرا الأهالي من إلقاء القمامة في نهر الطريق وعلى الأرصفة.

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