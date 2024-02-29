تركيب محولات كهربائية جديدة في قرى الشيخ زويد

نفذت شركة الكهرباء بالتنسيق والتعاون مع الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد، بالعمل على تركيب عدة مولدات جديدة في القرى التابعة للمدينة، سواء جنوب أو غرب المدينة

تركيب المولدات الكهربائية للشيخ زويد

قال صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد في بيان له، إنه يتم تنفيذ تركيب مولدات كهربائية جديدة في قرية أبو العراج ومحول كهرباء أبو عيطة والرماحي، وتركيب محول كهرباء 200 ك.ف.ا لتجمع «الشيخ مصلح»، التابع لقرية التومة من الخطة الاستثمارية للعام الحالي، بالمنطقة الواقعة خلف حي أبو فرج من الناحية الجنوبية، ودوران نجد.

تركيب محمول كرم القواديس غرب الشيخ زويد

وأضاف «أبو هولي»، أنه جرى تركيب محول أولاد عامر 200 ك.ف، ومٌحول الخزان 300 ك.ف بقرية الجورة، وتركيب محول كهرباء بتجمع أبومغيض، أبومهاوش، بقرية الشلاق، وتركيب محول كرم القواديس، ومحول أبو درويش وقرية أبو لفيتة.