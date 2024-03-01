7 لمسات سحرية تحول سطح منزلك من مكان مهجور إلى جنة.. ما هي؟

بالقليل من الديكورات واللمسات الفنية، يُمكن للأفراد الذين يمتلكون سطح منزل خالي، تحويله من مكان مهجور إلى آخر أنيق يُشبه الجنة، حتى يُمكن استغلاله في قضاء أوقات عائلية دافئة مع أفراد الأسرة، أو لإقامة الحفلات والمناسبات.

لذا نستعرض في التقرير التالي، 7 أفكار تساعدك على استغلال سطح منزلك، بطريقة مثالية، وفقًا لما وصل إليه خبراء الموضة والديزاين في العالم.

يُمكن لأفراد العائلة مساعدة بعضهم البعض لتحويل سطح منزلهم إلى مكان مثالي يقضون فيه أوقات الراحة في أجواء مُبهجة، بحسب ما ذكره موقع «weetas»، وذلك خلال اتباع الطرق الآتية:

1) إزالة أية مخلفات أو أغراض قديمة متراكمة على سطح المنزل.

2) تنظيف السطح جيدًا، والبدء في طلاء جدرانه بألوان زاهية تُعطي طاقة إيجابية للمكان.

استخدام الكنب القديم

3) يُعتبر الكنب مثالي للتجمعات العائلية، فإذا كنت تمتلك كنب قديم في منزلك يمكنك نقله للسطح بدلًا من التخلص منه، وإذ كان باستطاعتك شراء كنب جديد فيمكنك شرائه حسب مساحة السطح وفقًا لذوقك، سواء كان كلاسيكي أو مودرن أو المزج بين الاثنين لإعطاء شكل عصري.

4) السجاد من أكثر الأشياء التي تعطي لمسة سحرية لسطح المنزل، إذ يمكنك وضع سجادة واحدة كبيرة، أو عدد من السجاد المتنوع الصغير، ومن الضروري تضمين الألوان الزاهية الهادئة، ضمن ألوان السجاد كاللون الوردي أو الزهري، وإذا كنت ترغب في الجمع بين البساطة والبهجة فيمكنك وضع سجادة يدوية الصنع.

5) يحتاج سطح المنزل إلى وضع طاولتين أو ثلاثة من أجل تناول الطعام والمشروبات الخفيفة، أولوضع بعض الأغراض الأخرى، ويُمكنك الاستعانة بالأفكار التالية عند وضع الترابيزة:

- يمكنك شراء ترابيزة دائرية أو مستطيلة لوضع زهرية صغيرة، وشمعة من أجل إضاءة شاعرية.

- وضع ترابيزة كبيرة مع بعض الكراسي لتناول الطعام، أو لاستخدامها عند لعب الكوتشينة أو الدومينو في أوقات الفراغ.

- من الممكن شراء ترابيزة متوسطة الحجم لتصبح ركنًا للقهوة.

زراعة النباتات العطرية

6) زراعة وتربية النباتات على الأسطح من أفضل الطرق المستخدمة لتزيين السطح وإعطائه مظهر راقيًا، وإطلالة مريحة، إذ يمكنك زراعة زهور الياسمين وزهور عباد الشمس مع بعض النباتات الخضراء والأعشاب كالنعناع والريحان لنشر الروائح العطرة.

7) ينبغي الاهتمام بالإضاءة؛ لأنها تُعطي مظهر مميز لسطح المنزل، إذ يمكنك استخدام أنواع مختلفة من سلاسل الإضاءة واللمبات الحديثة متعددة الأشكال، كما يمكنك وضع المصابيح ذات الأشكال المختلفة في منتصف الترابيزات.