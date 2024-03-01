أحياء القاهرة تتلقى طلبات ترخيص المحال.. 316 نشاطا يشملها القانون

تلقت محافظة القاهرة تقريرا من الأحياء، بشأن تنفيذ قانون المحال التجارية، حيث تواصل الأحياء تسيير فرق عمل للمرور على الأنشطة التجارية التي يشملها القانون وعددها 316 نشاطا، من محالّ ومطاعم ومقاهي وورش لحث أصحاب المحلات على ترخيص الأنشطة التجارية والبدء في إجراءات الترخيص.

توعية أصحاب المحلات

تواصل أجهزة حي مصر القديمة، جهودها لتوعية المواطنين بقانون المحال رقم 154 بسنة 2019، وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحال، فيما وجه حي الشرابية رسالة لأصحاب المحالّ مفادها: نصل إليك في محلك لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحال وفق قانون المحال العامة يستهدف توفيق أوضاع المحال غير مرخصة حتى تعمل تحت مظلة القانون.

الدخول فى المنظومة

وفي حي المعصرة، قامت الأجهزة بمتابعة منظومة ترخيص المحلات في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة استمرار المحالّ في ممارسة الأنشطة والدخول في المنظومة التي أقرتها الدولة.

وقام فريق عمل ميداني بإشراف اللواء عمروعيسوي، رئيس حي المعصرة، بحملة للمرور على المحال التجارية والتعريف بالمستندات المطلوبة لترخيص المحالّ، وحث أصحابها على الترخيص وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحالّ العامة للتيسير على المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة ترخيص المحالّ وإدارة المتابعة الميدانية لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.