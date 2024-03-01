5 معلومات عن فراس سعيد بعد مشاركته في مسلسل صدفة

جذب الفنان فراس سعيد أنظار الجمهور المصري، ليصبح واحدًا من النجوم العرب الذين حققوا شعبية كبيرة في مصر، خاصة بعد دوره المميز في مسلسل «فرح ليلى» وعدد من الأعمال الدرامية الناجحة.

ويُطلّ «سعيد» على جمهوره في رمضان 2024 من خلال مسلسل «صدفة»، الذي يُعدّ من أحدث أعماله الدرامية، ويُشارك فيه نخبة من نجوم الفن المصري.

وهناك 5 معلومات عن الفنان فراس سعيد، وفقًا لحسابه الرسمي على «فيسبوك»، لقاءاته التليفزيونية:

5 معلومات عن الفنان فراس سعيد

يحمل الجنسية السورية.

درس الهندسة المعمارية.

عمل مهندس لفترة من الوقت.

ظهرت موهبته من خلال دوره في مسلسل «فرح ليلى»، بطولة الفنانة ليلى علوي.

يشارك فراس سعيد في دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل صدفة.

مشاركة الفنان فراس سعيد في مسلسل «صدفة»

يؤدي الفنان فراس سعيد، دورًا محوريًا في مسلسل «صدفة»، الذي يدور في إطار اجتماعي، حول فتاة تدعى «صدفة»، التي تخبر مصفف الشعر الخاص بها، سرًا خطيرًا عن ابنته، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتتصاعد في مشاهد درامية مشوقة.

فريق عمل مسلسل صدفة

مسلسل صدفة من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويشارك في العمل الدرامي عدد من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوي، رشدي الشامي، فراس سعيد، رحاب الجمل، ميار الغيطي، عصام السقا، سلوى خطاب، والعمل الدرامي من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة.

مشاركة الفنان فراس سعيد في مسلسل فرح ليلى

شارك الفنان فراس سعيد في مسلسل فرح ليلى، ليلفت الأنظار إليه، بعد أدائه للدور، ويدور العمل الدرامي حول فتاة تدعى «ليلى»، تواجه نظرة المجتمع لها، بسبب عدم زواجها رغم تقدمها في العمر، حتى تلتقي بفراس سعيد، ويحدث بينهما قصة حب تتوج بالزواج في نهاية المسلسل.

مسلسل فرح ليلى من بطولة الفنانة ليلى علوي، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم فراس سعيد، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد كمال، والعمل الدرامي، من إخراج خالد الحجر، وتأليف عمرو الدالي.