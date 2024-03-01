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عاجل.. انخفاض كبير في سعر الدينار الكويتي والريال السعودي بالسوق الموازية

كتب:

سعيد رمضان
05:47 م | الجمعة 01 مارس 2024
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

شهدت أسعار مختلف العملات مقابل الجنيه المصري، تراجعات كبيرة ومتتالية في ظل الضربات التي تشهدها السوق الموازية، إذ تراجع سعر الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي في السوق الموازية بعد الإعلان عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، اليوم الجمعة 1 مارس 2024 في السوق الموازية وفقًا لآخر التحديثات على المنصات الخاصة بنشر أسعار السوق الموازية بعد التراجع.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية

تراجع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، ليسجل نحو 11 جنيها و50 قرشا تقريبا، في ظل وجود توقعات بمزيد من الانخفاض ليصل إلى السعر الرسمي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق الموازية

تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، ليسجل نحو 12.25 جنيه تقريبا، مع توقعات بمزيد من الانخفاضات ليصل إلى السعر الرسمي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق الموازية

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، ليسجل نحو 150 جنيها تقريبا، في ظل توقعات بمزيد من الانخفاضات ليصل إلى السعر الرسمي.

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بقلم سعيد رمضان