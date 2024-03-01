خلال كواليس مسلسل صدفة.. نور إيهاب تكشف عن مفاجأة للجمهور (فيديو)

خلال كواليس تصوير مسلسل صدفة، فاجأت كاميرا قناة cbc الفنانة الشابة نور إيهاب، التي تحدثت عن شخصيتها في المسلسل الذي تقوم بتصويره حاليًا، كما أنها كشفت مفاجأة أخرى عن أجمل صدفة حدثت لها.

الفنانة نور إيهاب قالت إنها تقوم حاليًا بتصوير مسلسل صدفة، وتظهر بشخصية شريرة لفتاة تدعى «فرح»، فعند سؤالها عما إذا قابلت تلك الشخصية على الواقع ستحبها أم تكرهها، لتجيب أن ستكره تلك الشخصية في الواقع.

نور إيهاب تقدم نصيحة لشخصية «فرح»

وعندما طلب منها تقديم نصيحة أو تحذير لتلك الشخصية، قالت الفنانة نور إيهاب في المقطع المنشور عبر الصفحة الرسمية لقناة cbc: «لو هنصح الشخصية هقولها خليكي طبيعية وحبي الناس.. واتمني الخير للناس اللي حواليكي، ولو هحذرها هقولها اهدي شوية علشان هتقعي في مشاكل كتير أوي».

الصدفة الأبرز للفنانة الشابة نور إيهاب

وكشفت الفنانة نور إيهاب عن الصدفة الأبرز التي حدثت لها، وهي أنها مخطوبة لشاب يحمل نفس الاسم، ووصفت تلك الصدفة بأنها أفضل صدفة حدثت له، وأضافت خلال مقطع الفيديو: «أحلى صدفة حصلت لي في حياتي هي نور خطيبي، لو جت لي فرصة مش من حقي مش هاخدها، لكن شخصية فرح في مسلسل صدفة هي اللي ممكن تعمل كده، وشخصيتي الحقيقية هترجع الحق لصحابه، وبحب المفاجآت أوي».