«بقينا اتنين» يتناول رحلة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع.. كيف تعيد بناء حياتها؟

تختلف أحداث مسلسلات رمضان 2024 من حيث القصص والأحداث المثيرة، منها مسلسل «بقينا اتنين» المنتظر عرضه على قنوات «cbc»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ممزوجًا بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج؛ الأمر الذي يثير الفضول والكثير من الأسئلة في أذهان السيدات على وجه التحديد، بما في ذلك كيف يمكنهن تخطي الأزمة وتغيير نظرة المجتمع لهن، حتى يبدأن في الاستقرار في حياتهن بعد صدمة الانفصال.

بقينا اتنين يستعرض أثر الانفصال

وتدور أحداث مسلسل «بقينا اتنين» الذي يُعرض في رمضان 2024 حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيًا على كافة أطراف الأسرة، أما الزوجين فهما يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، ويجسد دورهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث إذ يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.

من وحي قصة مسلسل «بقينا اتنين».. كيف تتعامل المرأة مع الانفصال؟

ومن وحي قصة وبقينا اتنين، يصبح التجاوز بعد علاقة زواج انتهت بالطلاق صعبًا على الطرفين، وفي الكثير من البلدان تعاني المرأة بشكل خاص من نظرة المجتمع لها وتبدأ بالانهيار وتتخبط خطاها في الحياة، لذلك وفي تصريحات لـ«الوطن» قدمت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي في جامعة الأزهر، روشتة للمرأة بعد الانفصال لكي تنجح وتغير نظرة المجتمع لها: «تتجاوز أزمتها الأول إنها تاخد القرار بقناعة تامة قبل ما تاخدة تشوف ترتب حياتها وتشوف الدنيا هتمشي إزاي، ومحتاجه تغير إيه في حياتها هتمر بكل حالات الصدمة منها الأول إنكار إنها مطلقتش الدنيا ماشية عادي، تسأل نفسها لو كان اتغير لو كنت اتغيرت كنا كملنا، وبعدها الحزن والزعل وآخر حاجه التقبل وحسب نضج الشخصية بتتعامل مع اضطراب ما بعد الانفصال بشكل أسرع».

وأضافت «حمودة»: «كل ما كان الأهلي داعمين وبيشجعوها كل ما كانت قادرة تغير نظرة المجتمع ليها تشتغل وتحط حدود ومتدخلش علاقات غلط، وواثقة في نفسها ومتبقاش متخطبة تكون مستقرة عشان تعوض اللي فاتها، بس تكون ثابته ومتعملش تغييرات أوفر في شكلها، وتشوف هتتحرك في أي اتجاه وتقرب من صحاباتها وأولادها وشغلها وأسرتها».