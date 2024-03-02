تفاصيل تطبيق قانون حماية المستهلك بالمنيا.. 50 ألف جنيه غرامة المخالفين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، تنفيذ حملات مكثفة على المحلات والأسواق بدءًا من شهر مارس الجاري، للتأكد من تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حيث تهدف هذه الحملات إلى ضمان التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتطبيق غرامة 50 ألف جنيه على أي مخالفة للقانون أو التعليمات.

ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار

أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي ضرورة ضبط الأسعار وعدم التهاون في التعامل مع أي مخالفات، سواء كانت إخفاء السلع بغرض المضاربة أو الاحتكار، أو المٌبالغة في الأسعار، مشدّدا على أنه لن يتم التسامح مع أي سلوكيات تضر بالمستهلكين، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين.

تعزيز الوعي بحقوق المستهلك

وقال رئيس مركز ملوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: تُعدّ هذه الحملات جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك في ملوي، وتشجيع المُواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات للقانون، كما تهدف إلى خلق بيئة تجارية عادلة تضمن حصول المستهلكين على السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

تطبيق قانون حماية المستهلك

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي التزامها الكامل بتطبيق قانون حماية المستهلك، وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية، ودعت جميع المواطنين في ملوي إلى التعاون مع المركز من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات لقانون حماية المستهلك، من خلال الاتصال على الخط الساخن للمركز أو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه الحملات في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على السلع والخدمات بأسعار مناسبة.