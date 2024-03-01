«متحدث الوزراء»: الشركات ملزمة بوضع السعر على السلع بداية من اليوم

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه طبقا للقرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بتنظيم عملية ضبط أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق، فالشركات المنتجة والمصنعة ملزمة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلعة للمستهلك بداية من شهر مارس الجاري.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور، أن القرار واضح وصدر باعتبار الأول من مارس هو بداية التزام الشركات بهذا الأمر، وبالتالي دون شك الشركات أصبحت ملتزمة به، وللرقابة على هذا الأمر هناك آليات عديدة لذلك، منها وزارة التموين فلديها لجنة عليا على مستوى الوزارة ولجان مشكلة على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يتولى رئاسة الأمانة الفنية يعكف على وضع منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات وضبط أسعار السلع في الأسواق، ورئيس الوزراء سبق أن أكد أهمية المشاركة المجتمعية لرصد أي مخالفات والإبلاغ عنها للجهات الرقابية.