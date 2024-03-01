رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«متحدث الوزراء»: الشركات ملزمة بوضع السعر على السلع بداية من اليوم

كتب:

محمد عزالدين
09:54 م | الجمعة 01 مارس 2024
سلع

سلع

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه طبقا للقرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بتنظيم عملية ضبط أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق، فالشركات المنتجة والمصنعة ملزمة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلعة للمستهلك بداية من شهر مارس الجاري.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور، أن القرار واضح وصدر باعتبار الأول من مارس هو بداية التزام الشركات بهذا الأمر، وبالتالي دون شك الشركات أصبحت ملتزمة به،  وللرقابة على هذا الأمر هناك آليات عديدة لذلك، منها وزارة التموين فلديها لجنة عليا على مستوى الوزارة ولجان مشكلة على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يتولى رئاسة الأمانة الفنية يعكف على وضع منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات وضبط أسعار السلع في الأسواق، ورئيس الوزراء سبق أن أكد أهمية المشاركة المجتمعية لرصد أي مخالفات والإبلاغ عنها للجهات الرقابية.

اقرأ المزيد:

«حماة الوطن» بمطروح يشارك في معرض أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة

«المستوردين»: كتابة السعر على العبوات يساهم في استقرار السوق وتراجع أسعار السلع

سكرتير عام مطروح: 20% تخفيضات على أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

نائب محافظ قنا خلال متابعة معرض أهلا رمضان: جميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة

إقبال كبير على شراء السلع من معارض أهلا رمضان في العريش

محافظ كفر الشيخ: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في 10 معارض أهلا رمضان
بقلم محمد عزالدين