4 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق قراءة العداد بمقرات العمل

تعمل الشركة القابضة لكهرباء مصر على استخدام مرفق الكهرباء بشكل صحيح وترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في مقرات العمل والشركات من أجل تقليل الفاتورة وتزويد الأرباح والحفاظ على الأجهزة والأدوات.

حملات ترشيد استهلاك الكهرباء في مقرات العمل

وضمن حملتها لترشيد استهلاك الكهرباء في مقرات العمل، توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق متابعة قراءة العدادات وإجراء الجولات التفقدية، والتي تأتي على النحو التالي:

1 - قراءة العدادات أثناء تواجد الموظفين خلال يوم العمل، وكذلك بعد الانصراف للوقوف على الطاقة المستهلكة خلال عدم تواجد الموظفين.

2- إجراء جولات بشكل منتظم في أوقات مختلفة داخل المباني لمتابعة فيما يتم استهلاك الطاقة.

3- تسجيل أي جهاز يحتاج الصيانة لتقليل الفقد في الطاقة.

4- تدوين أية ملاحظات تخص مواضع تحقيق الفقد في الطاقة.

كيفية تقديم شكوى لوزارة الكهرباء

ويمكن للشركات ومقرات العمل التقدم بشكوى لوزارة الكهرباء خلال 48 ساعة، عن طريق خدمة «واتس آب»، أو مركز الشكاوى عبر رقم 121.

ويمكن للمشتركين التقدم بشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء أيضًا، من خلال اتباع الآتي:

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو الاتصال على التلیفون رقم 23421475 داخلي 154.