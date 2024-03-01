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دراما المتحدة

لجنة الموالح: مصر رقم واحد عالميا في إنتاج البرتقال

كتب:

محمد عزالدين
11:34 م | الجمعة 01 مارس 2024
البرتقال

البرتقال

قال المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، نحن الدولة رقم واحد بالعالم في إنتاج البرتقال وتصديره، موضحا أن أنواع الماندرين تشهد أصنافا جديدة بدون بذر وعلى مستوى عالٍ من الجودة.

وأضاف محمد خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة on، أن البرتقال المصري يغزو أسبانيا وحققنا 2 مليون طن صادرات موالح منها 80% برتقال.

ولفت خليل، إلى أن السياسة الزراعية كانت السبب في ترتيب الدولة للتصدير على العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي يزرع بها البرتقال، وقيام الحجر المصري بفتح أسواق جديدة، كما صدرنا للسوق الياباني وفتحنا أسواقا جديدة في الفلبين، فضلا عن انجذاب منطقة شرق آسيا للبرتقال المصري لجودته، و70% من الاستهلاك الآسيوي للبرتقال يتم تصديره من مصر.

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