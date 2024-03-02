معلومات عن «علي باشا إبراهيم».. أول عميد لكلية طب قصر العيني

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرًا بعنوان «أول عميد لكلية طب قصر العيني.. الطبيب علي باشا إبراهيم».

أول عميد لكلية طب قصر العيني

علي باشا إبراهيم هو الباشا الذي صار أول عميد لكلية طب قصر العيني وفتح الباب أمام الفتيات لدراسة الطب، وولد في الإسكندرية عام 1880 لأب فلاح عصامي من كفر الشيخ وحصل على المركز الأول في الشهادة الابتدائية من مدرسة رأس التين الأميرية عام 1892.

واستطاع أن يعالج السلطان حسين كمال

في بداية عمله بالطب، ساعد في مواجهة مرض الكوليرا وحدّ من انتشاره منقذا حياة آلاف المصريين، واستطاع أن يعالج السلطان حسين كمال فأنعم عليه بلقب جراح استشاري الحضرة العليا السلطانية.

وفي عام 1940 عين وزيرًا للصحة وبعد خروجه من الوزارة عين مديرا لجامعة فؤاد الأول وأنتخب عضوا لمجلس النواب وساهم في تأسيس نقابة الأطباء وصار أول نقيب لأطباء مصر وأسس مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة.