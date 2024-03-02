ضعف وقطع المياه عن 7 قرى في أسيوط بسبب كسر ماسورة رئيسية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم، عن حدوث كسر مفاجئ بمنطقة السراقنا مدخل قرية عنك الشرقي في خط 700 مم بولي إيثيلين بمرشحات القوصية، ما أسفر عن قطع المياه بالقوصية للبدء في أعمال الإصلاح اليوم، من 10 صباحا حتى الانتهاء من الأعمال.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في أسيوط

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان، إنه من المتوقع ضعف المياه في 7 قرى بمركز القوصية «السراقنا، المنشأة الكبرى، التتالية، عرب التتالية، الأنصار، عزبة خشبة، رزقة الدير»، كما يتم العمل على إتاحة البدائل من الآبار الارتوازية.

أرقام الشكاوى في مياه أسيوط

وناشدت الشركة عملائها في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح لحين عودة المياه إلى طبيعتها، موضحة وجود أرقام للتواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من أي موبايل 01280733990، وواتساب 01206179891.