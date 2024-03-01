قطع وضعف المياه في عدد من المناطق بـ3 محافظات.. المناطق المتأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع وضعف وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظات بني سويف والدقهلية ومطروح لأعمال الصيانة.

وكشفت «مياه الدقهلية» انقطاع المياه عن الواحدات المحلية بطناح التابعة لمركز المنصورة، والوحدات المحلية بالربع مركز تمى الأمديد، اعتبارًا من الساعة 10 صباح الغد حتى 2 مساءً لمدة 5 ساعات، لافتة إلى أنّ سبب الانقطاع أعمال صيانة على خط «ميت فارس – الربع».

توفير سيارات مياه

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتًا إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن

وأعلنت «مياه بني سويف» ضعف المياه عن مركز إهناسيا ومطار دنديل بمركز ناصر، اعتبارًا من الساعة 8 من صباح الغد وحتى 4 مساء الاثنين الجاري، لافتة إلى أنّ سبب الضعف أعمال التطهير الدورية وتخفيف الضغوط بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا.

أماكن ومواعيد ضخ المياه بمطروح

وفي السياق ذاته، كشفت «مياه مطروح» عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق التابعة لها، كالآتي:

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «غرب المدينة» من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «السنوسية» من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 7 مساءً.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عمر دارة» من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.