يناقشها مسلسل بقينا اتنين.. كيف تؤثر قضية الانفصال على الأسرة؟

قصص كثيرة ومتنوعة وأحداثًا مثيرة يشهدها السباق الرمضاني هذا العام، منها مسلسل «بقينا اتنين»، المقرر عرضه على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج.

مسلسل بقينا اتنين

مسلسل «بقينا اتنين» لم يكن الأول في الدراما المصرية، الذي يناقش قضايا الانفصال وتأثيرها على الأسرة، فهناك العديد من الأعمال التي اتخذت من الانفصال محورًا مهمًا لمناقشتها خلال عرض الأحداث، منها «مذكرات زوج» «إلا أنا» و«فاتن أمل حربي».

تدور أحداث مسلسل «مذكرات زوج» الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة الفنان طارق لطفي،، حول الخلافات الزوجية التي انتهت بالانفصال بين «لطفي» وزوجته التي جسدت دورها الفنانة عائشة بن أحمد، مما أثر عليه وأسرته، لذلك قرر اللجوء إلى طبيب نفسي.

حكاية ربع قيراط

حكاية «ربع قيراط» ضمن مسلسل «إلا أنا» من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، تدور أحداثها حول مناقشة قضية الانفصال وما تعانية المرأة من تحمل المسؤولية، إذ تجد «ريهام» نفسها أمام مسؤولية كبيرة تجاه أبنائها، ونظرة مسيئة من المجتمع للمطلقة، ومواجهة العديد من الأزمات ما بين بيتها وعملها والمجتمع ككل.

مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة الفنانة نيللي كريم، الذي عُرض في رمضان 2022، حول مأساة «فاتن» مع زوجها ومشاكلها الزوجية معه لتقرر الانفصال عنه، ظنًا منها أنها نجحت في القضاء على مشكلاتها، لكنها تواجه أزمات أخرى ببعض بنود قانون الأحوال الشخصية التي تقرر حرمانها من ابنتيها حال زواجها من شخص آخر، ومن ثم تتصاعد الأحداث.

ناقد فني: «المتحدة» تقدم توليفة درامية متنوعة في رمضان 2024

وقال أحمد سعد الدين الناقد الفني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ الدور الأساسي للفن ورسالته، هو أنّ يركز على الظواهر الموجودة بالمجتمع، وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا، في محاولة منه لإيجاد الحلول المناسبة أو تغيير الواقع إلى الأفضل، وهو ما حدث في الكثير من الأعمال الدرامية.

وأشار إلى أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم توليفة درامية منوعة ومميزة خلال شهر رمضان، وتهم فئات المجتمع كافة سواء الأسرة أو حتى الأطفال ومن خلال مسلسلات الكرتون مثل سر المسجد ونور والكوكب السعيد، بهدف توعية المواطنين بالقضايا المختلفة وسُبل حلها.