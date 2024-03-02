أساقفة الروم الأرثوذكس بفلسطين: الكيل بمكيالين أحد أسباب كارثة غزة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في فلسطين، اليوم، إن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بوقف الحرب الهمجية التي تستهدف أهل قطاع غزة.

«حنا»: متى تتحرك المنظومة الدولية لوقف مأساة غزة

وتابع «حنا»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هول المأساة في غزة، ناهيك عن المجاعة وغيرها من المظاهر الإنسانية الكارثية في غزة، إذا لم تتحرك المنظومة الدولية من أجل وقف الحرب فمتى ستتحرك، مضيفاً أن ما يسمى بالمنظومة الدولية إنما هم اليوم على المحك، فلا يجوز تجاهل معاناة أهالي غزة، ولا يجوز أن يصم البعض أذانهم أمام بكاء ونحيب الأمهات وآلام وأوجاع الأطفال الجياع.

تعرية المجتمع الدولي

وأضاف، أن الكارثة الإنسانية في غزة لا يمكن وصفها بالكلمات، ولكنها كارثة عرت العالم وأظهرت أن هناك من تخلوا عن إنسانيتهم وقيمهم بانحيازهم للاحتلال وتبريرهم للعدوان وبعضهم داعم أساسي له.

وأشار المطران عطالله حنا، إلى أن ازدواجية المعايير هي أحد أسباب الكارثة التي وصلنا إليها، فمسألة الكيل بمكيالين هي سياسة ظالمة وغير منصفة للفلسطينيين الذين يستحقون أن يعيشوا بحرية وسلام في وطنهم مثل باقي شعوب العالم.