أستاذ علوم سياسية: دراما «المتحدة» أداة قوية لنشر الوعي

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور كبير في تعزيز الوعي الوطني، من خلال الأعمال الدرامية التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك.

أداة قوية لنشر الوعي

ووصف «بدر الدين» في تصريح خاص لـ«الوطن»، الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة بأنها «أداة قوية» لنشر الوعي حول القضايا الوطنية المهمة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الدرامية تُلامس الواقع وتُناقش القضايا التي تواجه المجتمع المصري بأسلوب فني مُتقن، ما يُساعد على نشر الوعي والثقافة بين مختلف فئات المجتمع.

وأثنى على حرص الشركة المتحدة على تقديم محتوى إعلامي هادف يُساهم في تنمية المجتمع المصري، مشددًا على أهمية رفع وعي المواطنين لمواجهة الحرب النفسية التي تُشن ضد مصر، والأعمال الدرامية تلعب دورًا مهما في هذا الصدد.

رمضان فرصة لنشر الوعي الوطني

وأشار إلى أن شهر رمضان المبارك يُعد فرصة مثالية لنشر الوعي الوطني من خلال الأعمال الدرامية، حيث تتزايد نسبة المشاهدة خلال هذه الفترة، داعيًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى الاستمرار في تقديم أعمال هادفة تُساهم في تعزيز الوعي الوطني والارتقاء بالمجتمع المصري.