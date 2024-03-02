ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمي شرطة «أول – ثالث»، مدينة نصر بالقاهرة واتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

ضبط أدوات التصنيع ومواد مخدرة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكذا كمية كبيرة من العقاقير المخدرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.