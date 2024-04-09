دعاء اليوم الثلاثين من رمضان 2024.. «اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر»

دعاء اليوم الثلاثين من رمضان، آخر أيام الشهر المبارك، الذي يستحب فيه الدعاء؛ لأنه أنزل فيه القرآن الكريم، فهو شهر الرحمة والمغفرة، كما يحرص المسلمون طول الشهر وحتى اليوم الثلاثين منه على الدعاء.

دعاء اليوم الثلاثين من رمضان

وحول دعاء اليوم الثلاثين من رمضان فهو:

«أللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَالقَبولِ عَلى ما تَرضاهُ وَيَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ ، بِحَقِّ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلهِ الطّاهِرينَ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ».

كما يوجد صيغ أخرى للدعاء في اليوم الثلاثين من رمضان، على سبيل المثال:

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».

«اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه».