سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 27-2-2024.. تراجع ملحوظ

أعلنت شركة حديد عز تراجع سعر الطن نحو 7 آلاف جنيه، وأن سعر حديد يكون بداية من يوم الأربعاء 28-2-2024 نحو 46 ألفًا و500 جنيه، وأن تراجع سعر طن الحديد هو نتيجة طبيعية ومباشرة لتراجع الدولار في السوق الموازية بعد مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يساهم في تدفق العملة الصعبة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

كما أعلنت شركة حديد الجيوشي للصلب، خفض سعر طن الحديد اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، ليسجل سعر الطن نحو 45 ألفًا و500 جنيه للموزع المعتمد، بتراجع يقدر بنحو 7 آلاف جنيه، ويشمل ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد في الأسواق

وتستعرض «الوطن»، سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في المصانع والأسواق ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 45 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 44 ألفًا و750 جنيهًا للطن

- سعر طن حديد العتال، 45 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 44 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 44 ألفًا و300 جنيه.

- حديد المراكبي، سجل 44 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 44 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 44 ألفًا و500 جنيه.