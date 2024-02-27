انخفاض كبير في سعر طن الحديد خلال ساعات.. والوصول إلى أدنى مستوى غدا

تشهد أسعار الحديد خلال الساعات المقبلة انخفاضا كبيرا في طن الحديد، إذ سيصل السعر إلى أدنى مستوى غدا، لتستمر موجة الانهيارات التي طالت سعر طن الحديد خلال الأسبوع الحالي، ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع التراجعات المتتالية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وتراجع سعر حديد عز بنحو 7020 جنيه، لتصبح 46 ألفا و500 جنيه للطن بداية من 28 فبراير 2024.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد « الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 27 -2-2024 في السوق المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب المصانع وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الإستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء في مصر، تراجعا كبيرا يقدر بنحو 1286.57 جنيه، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد بالنسبة للمستهلك نحو 52511.96 جنيه، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم في مصر

وأعلنت شركة حديد عز تراجع أسعار حديد التسليح بنحو 7020 جنيها، لتصبح 46500 جنيه للطن، بداية من 28 فبراير 2024، من أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.