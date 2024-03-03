لغز العثور على حوت بساحل ولاية أمريكية.. هل مزارع الرياح البحرية السبب؟

حوت يبلغ طوله 42 قدما، تقطعت به السبل في جنوب كينجستون بولاية «رود آيلاند» الواقعة بمنطقة نيو إنجلاند في شمال شرق الولايات المتحدة، بسبب حركة الجزر. مشاهد نشرتها وسائل إعلام أمريكية بينها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أظهرت الحوت طافيا على السطح.

وقبل نفوق الحوت تضاربت المعلومات حول حالته الصحية، ففي حين قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنه لا يبدو أن الحوت يعاني من أي إصابات، أشار قسم الإدارة البيئية بـ«رود آيلاند»، إلى أن الحيوان ليس على ما يرام، فيما أعرب رجال الإنقاذ، عن أملهم في أن يتمكن الحوت من تحرير نفسه عندما يرتفع المد.

نفوق الحوت

وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نفوق الحوت، مشيرة إلى أن بناء مزارع الرياح البحرية في مياه المحيط بالقرب من «رود آيلاند» أدى إلى تشويش الحيوان ودفعه إلى المياه الضحلة.

ووفقًا لموقع «دابليو سي في بي» الأمريكي، خطط العلماء لإجراء تشريح لمعرفة المزيد حول السبب الذي قد يكون سببًا في جنوح الحوت، مؤكدين أنه لا يوجد دليل حول علاقة بناء مزارع الرياح البحرية بإصابة أو نفوق الحيتان.

وأشار روبرت كيني، عالم الأحياء البحرية للثدييات البحرية بجامعة رود آيلاند، إلى عدم وجود دليل على أي تأثير لما حدث حتى الآن في مزارع الرياح أو أي آثار خطيرة على الحيتان.