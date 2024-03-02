جدول امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الثانوي بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن جدول امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الثانوي لجميع المدارس على مستوى مديرية التعليم بمحافظة المنيا.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- الأحد 3 مارس، اللغة العربية.

- الاثنين 4 مارس، لغة إنجليزية.

- الثلاثاء 5 مارس، لغة أجنبية ثانية.

- الأربعاء 6 مارس، رياضيات.

- الخميس 7 مارس، أحياء.

- الأحد 10 مارس، الكيمياء.

- الاثنين 11 مارس، فيزياء.

- الثلاثاء 12 مارس، تاريخ.

- الأربعاء 13 مارس، جغرافيا.

- الخميس 14 مارس، فلسفة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الأحد 3 مارس، لغة عربية لشعبة علمي وأدبي.

- الاثنين 4 مارس، لغة إنجليزية علمي وأدبي.

- الثلاثاء 5 مارس، لغة أجنبية ثانية علمي وأدبي.

- الأربعاء 6 مارس، رياضيات علمي وأدبي.

- الخميس 7 مارس، أحياء للعلمي- تاريخ للأدبي.

- الأحد 10 مارس، كيمياء لعلمي- جغرافيا لأدبي.

- الاثنين 11 مارس، فيزياء علمي- فلسفة أدبي.

- الثلاثاء 12 مارس، ميكانيكا علمي- علم نفس أدبي.

وأكدت مديرية التعليم في محافظة المنيا، أنه سيتم امتحان المواد غير المضافة للمجموع طبقا لنظام كل مدرسة، وطالبت مديرية التعليم إدارات المدارس بالالتزام بتطبيق التعليمات الواردة بشأن نظام الامتحانات.