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أحمد موسى يشيد بالإقبال على معارض أهلا رمضان.. ويناشد المواطنين عدم تخزين السلع

كتب:

محمد عزالدين
10:04 م | السبت 02 مارس 2024
معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالإقبال الكثيف على معارض أهلا رمضان التي عملت الحكومة على إقامتها، تزامنًا مع اقتراب الشهر الكريم، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار عادلة.

توافر كميات كبيرة من السلع في معارض أهلا رمضان

وناشد «موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، المواطنين بعدم تخزين السلع: «كل واحد ينزل ياخد احتياجاته وبس، لأن فيه كميات كبيرة جدًا من كل الأنواع ومتاحة أمام الجميع، زي اللحوم والأسماك والفراخ والمواد الغذائية الأخرى».

وتابع أحمد موسى: «مفيش حاجة اسمها ممكن أروح ملاقيش حاجة، كل الأنواع موجودة ومتوفرة بشكل كبير، وفيه بدل التاجر اتنين وثلاثة وعشرة وبمختلف الأسعار».

وأكمل: «اللي عايز أي حاجة دلوقتي يقدر ينزل يجيبها على طول من المعارض، دي معارض للناس، والدولة لما بتشتغل بتشتغل بجد».

إقامة معارض أهلا رمضان في القرى

كما ناشد وزارة التموين ومسؤولي المحافظات؛ ضرورة إقامة معارض أهلا رمضان في القرى بجانب المدن، كونها في حاجة لهذه الأنواع من المعارض والدعم.

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بقلم محمد عزالدين